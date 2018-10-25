taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6386
Euro
6.4219
Altın
1229.095
Borsa
93747.65
Gram Altın
222.808

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Taşkın nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak yığınının üzerine devrildiği park halindeki 3 araç ile köy çeşmesi hasar gördü.

DHA | 25.10.2018 - 21:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gölbaşı'nda, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Meydan köyünün muhtarı Ali Vargi, sağanak nedeniyle dağlık kesimden köye sel geldiğini belirterek, "Gece meydana gelen sel ile birlikte dağlardan gelen taş ve topraklar korucu kulübesine ulaştı. Burada 2 korucumuza ve 1 köylümüze ait araçlar hasar gördü. Köy çeşmemiz ve köylülerimize ait arazilerde hasar oluştu. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz" dedi.

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı VİDEO

BAZI EVLERİ SU BASTI

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren süren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suyu, binaların giriş katlarındaki bazı evlere doldu. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

242
Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

110
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

126
AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması

AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması

237
Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

50
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

124
Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

Haydarpaşa'nın altından eski Kadıköy çıktı

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM