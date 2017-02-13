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Adıyaman’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman'da polis ekipleri, sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişiyi gözaltına alındı.

13.02.2017 - 09:25
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Adıyaman’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Yaşanan terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımda bulunduğu tespit edilenlere yönelik çalışmada Adıyaman merkezli Kahta, Gölbaşı ve Mardin’de 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

4 GÖZALTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 farklı adrese yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, yapılan operasyonda 9 mm çapında bir adet ruhsatsız tabanca ve örgütsel dökumanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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