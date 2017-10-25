Adıyaman'da ticari araç devrildi: 8 yaralı

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Sürücüsüz araba benzinliğe giderse ne olur?

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1 Denizli'de yabancılara yönelik huzur uygulaması Denizli'de yabancı şahıslara yönelik 'Huzur ve Güvenlik Uygulaması' yapıldı.

2 Aziz Yıldırım ve Eyigüngör hakkında hapis cezası istemi Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki basketbol maçında birbirini darp eden iki başkan hakkındaki iddianame tamamlandı.

3 Avrupa'daki Türk gecesinde kazanan Fenerbahçe oldu THY Euroleague'de Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-70'lik galibiyetle ayrıldı.

4 Rodallega'dan kırmızı kart açıklaması Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, kendisine ırkçı sataşma olduğu için kontrolümü kaybettiğini söyledi.

5 Genç karateci Enes Özdemir dünya şampiyonu Milli sporcu Enes Özdemir, Japon rakibi Yuta Hibi'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

6 Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı Irak güçleri, terör örgütü PYD'nin çekilmesinin ardından Rabia Sınır Kapısı'nı aldı.