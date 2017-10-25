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Adıyaman'da ticari araç devrildi: 8 yaralı
Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesiyle 8 kişi yaralandı.
25.10.2017 - 23:41
Haberler
3. Sayfa
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
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