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Adıyaman'da tonlarca patlayıcı maddesi ele geçirildi

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince yapılan patlayıcı operasyonunda tonlarca ağırlığında patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

İHA | 31.08.2018 - 23:14..
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Yapılan saldırılar sonrası harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Kömür Beldesinde faaliyet gösteren 8 mermer ocağına operasyon düzenledi.

DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan patlayıcı operasyonunda kullanılması yasak olan 15 ton Sodyum klorat, 3 ton toz şeker, 10 bin metre elektrik kablosu, 300 metre plastik boru, çok sayıda el telsizi ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken konu ile ilgili 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ele geçirilen maddeler ise yapılan incelemelerin ardından imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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