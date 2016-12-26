Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Bağcı (19) yönetimindeki 09 SE 975 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü'nde, Murat Bereket'in kullandığı 02 AY 703 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Bereket ile diğer otomobilde bulunan Derya Türk (18) ve Cansel Milli (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cansel Milli, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Derya Türk ve Mustafa Bağcı'nın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi oldukları öğrenildi.