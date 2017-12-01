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Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile ticari aracın birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 01.12.2017 - 19:11..
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Salih Çoban yönetimindeki 02 DY 320 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Felek yönetimindeki 02 KE 102 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAMYONETTE OLANLAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Çoban ve Hüseyin Çoban olay yerinde yaşamlarını yitirirken, araç sürücüleri ile Mehmet Felek ve Suriye uyruklu Mustafa Hamo yaralandı.Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

YARALILAR HASTANE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni ve Adıyaman'daki hastanelere götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesetlerdi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı VİDEO

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

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