taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Cipin çarptığı üniversite öğrencisi Muhammet Sağır(22)'ın yaralanması sonrası gencin yakınları ve mahalleli, yolda oturma eylemi yaptı.

13.05.2017 - 05:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Yusuf Demir yönetimindeki 19 DR 693 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Muhammet Sağır'a çarptı. Kazada Sağır yaralandı. Yaralı Muhammet Sağır, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

ÖĞRENCİLER VE MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kaza sonrası bir araya gelen gencin arkadaşları ve mahalle sakinlerinden oluşan 50 kişilik grup, aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını gerekçesiyle yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Kalabalığın geçişine izin vermediği araçlar, geri dönmek zorunda kaldı. Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu da olay yerine gelerek oturma eylemine destek verdi.

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Tohumcu, defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen yolun trafiğe uygun hale getirilmediğini savunarak, şunları söyledi:

"Yolu kapatmamızın sebebi, biz bu yolu yaptıramadık. Her gün kaza oluyor. Ben bunu anlatamadım. Vatandaş haklı olarak yolu kapatıyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olarak, bir yetkili mülki amiri olarak katılıyorum. Bunun başka çaresi yok. Buraya yetkililerden bir çözüm bekliyoruz, başka bir şey istemiyoruz."

Polis ekiplerinin ikna ettiği kalabalık, eyleme son verip dağıldı.

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar
Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar
Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

Trump'tan eski FBI Direktörü Comey'e uyarı

4
Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

32
Chelsea Premier Lig şampiyonu oldu

Chelsea Premier Lig şampiyonu oldu

1
4. İslami Dayanışma Oyunları başladı

4. İslami Dayanışma Oyunları başladı

15
Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

Atatürk Havalimanı'nda park halindeki otomobilde yangın

4
Reuters'in objektifinden Çorum'da altın üretim tesisi

Reuters'in objektifinden Çorum'da altın üretim tesisi

3
İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda Avrupa Günü kutlandı

İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda Avrupa Günü kutlandı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM