Adıyaman'da trafik kazası sonrası yolu kapattılar

Gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Yusuf Demir yönetimindeki 19 DR 693 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Muhammet Sağır'a çarptı. Kazada Sağır yaralandı. Yaralı Muhammet Sağır, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖĞRENCİLER VE MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kaza sonrası bir araya gelen gencin arkadaşları ve mahalle sakinlerinden oluşan 50 kişilik grup, aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını gerekçesiyle yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Kalabalığın geçişine izin vermediği araçlar, geri dönmek zorunda kaldı. Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu da olay yerine gelerek oturma eylemine destek verdi.

Tohumcu, defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen yolun trafiğe uygun hale getirilmediğini savunarak, şunları söyledi:

"Yolu kapatmamızın sebebi, biz bu yolu yaptıramadık. Her gün kaza oluyor. Ben bunu anlatamadım. Vatandaş haklı olarak yolu kapatıyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olarak, bir yetkili mülki amiri olarak katılıyorum. Bunun başka çaresi yok. Buraya yetkililerden bir çözüm bekliyoruz, başka bir şey istemiyoruz."

Polis ekiplerinin ikna ettiği kalabalık, eyleme son verip dağıldı.























