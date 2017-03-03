Adıyaman'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Battaniyelere sarılan vatandaşlardan bazıları sabaha kadar bu şekilde bekleyeceklerini ifade ederken bazıları ise kendilerine verilecek çadırları beklediklerini söyledi.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, her 10 dakikada bir büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

UMKE tarafından hastane bahçesinde kurulan çadırda görevli sağlık personeli de soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

8 SAATTE 100'DEN FAZLA ARTÇI

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedilen depremden sonra saat 14.16'da 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntıların büyüklüğü 4,4 ila 1 arasında değişiklik gösterdi. 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Samsat olan 4 ve üstü büyüklükte 4 sarsıntı kaydedildi.

Son olarak saat 21.54'te 2,4 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla 8 saatte merkez üssü Samsat olan 100'ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı.

ELEKTRİK, SU VE İLETİŞİMDE AKSAMA

Depremin meydana geldiği Samsat’ta, ilçe merkezi ile bağlı köylerindeki elektrik ve su kesintisi yaşanırken, telefon hatlarında da aksamalar yaşandığı belirtildi. Ekipler enerji iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatırken, Kızılay da kumanya dağıtmak için harekete geçti.

18 KÖYDE HASAR OLUŞTU

Adıyaman’ın Samsat İlçesi’nde meydana gelen depremde, 18 köyde hasar olduğu belirlendi. Ekiplerin 10 köye ulaştığı belirtilen ilçede hasar gören diğer 8 köye ulaşılması için de görevliler yönlendirildi. Havadan da helikopterle alan taraması yapılan ilçedeki AFAD görevlilerinden alınan bilgiye göre, hasar oranının yüksek olduğu kaydedildi.

Deprem nedeniyle evlerini terk edip sokaklarda bekleyen ailelere, sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ekmek ve bardakta çorba ile çeşitli kuru gıdalar dağıtıldı.

ADIYAMAN VALİSİ: 30 YARALI VAR, CAN KAYBI YOK

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremle sarsılan Samsat İlçesi’nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Erin, "Samsat merkezde bulunan bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıs binalarında kısmı hasarlar var. En çok hasar Taşkuyu ile Akdamar köylerimizde var. Can kaybı yok, diğer yıkıntınları, hasarları devlet olarak karşılayacak güçteyiz. O imkanlara sahibiz. Vatandaşlarımız o anlamda kesinlikle müsterih olsun ilave olarak da yine vatandaşlarımızın resmi makamlar dışındaki asılsız haberlere itibar etmemelerini istiyoruz. Allah var, devlet var, gam yok diyoruz" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Erin "Hastanemize şu ana kadar itikal eden 30 tane yaralımız var. Ama hayati tehlikesi olan bir yaralımız da yok. Ben bu vesileyle bütün hemşehrilerimize, Adıyamanımıza geçmiş olsun diliyorum. İl merkezinde de bazı evlerde bizim Musalla Camimizin minaresinde hasarlar var ve bu hasarların boyutu tespit edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.