Adıyaman'da yarasa mağarası keşfedildi

Adıyaman'da Kömür Beldesi'nin kuzeyinde Zeki Doğru, Mehmet Doğru ve Ragıp Bağcı'nın keşfettiği mağaranın giriş kısmı çamurdan dolayı dar ancak içerisi oldukça geniş ve ferah.

DİNAMİTLER VE İŞ MAKİNELERİNDEN DOLAYI ZARAR GÖREBİLİR

Mağaranın zemin kısmında akarsu ve yarasa gübreleri bulunuyor. Binlerce yarasanın yaşadığı mağaranın civarında bir çok mermer ocağı bulunuyor. Mermer ocaklarında patlatılan dinamitler ve iş makinelerinden dolayı mağaranın hasar görebileceği düşünülüyor. 3 arkadaş bu yüzden bir an önce mağaranın koruma altına alınmasını istiyorlar.

"MAĞARANIN KORUNMASINI İSTİYORUZ"

Zeki Doğru keşfettikleri mağaranın turizm açısından oldukça büyük bir öneme sahip olabileceğini söyledi. Yarasa gübrelerinin de tarım, enerji, kozmetik ve savunma sanayinde kullanılabileceğini belirterek, “Mağarayı arkadaşımla beraber keşfettik. Zaten bilinen bir mağaraydı. Hem turizm açısından kocaman, çok geniş, derin bir mağara. Başka yerlerde gördüğümüz mağaralardan pek bir farkı olmayan, sütunlu bir yer. Şu anda mermercilerin mevkiinde olan mağara onların tehdidi altında, 3 gün sonra değilse de 5 gün sonra yıkılacak. Milyonlarca yarasanın yaşadığı mağaranın bizim sağlığımız için, herkesin sağlığı için korunmasını istiyoruz. Yetkililerimizden hem turizme açmalarını hem de mermercilerin tehdidinden kurtarmalarını istiyoruz.” dedi.

"HERKES MAĞARAYA HAYRAN KALACAK"

Ragıp Bağcı da herkesin mağaraya hayran kalacağını anlattı. Merakları sayesinde yarasa mağarası keşfeden arkadaşlar son derece mutlu olduklarını söyleyerek, “Yeni yeni görüyoruz ve buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Serin ve güzel bir ortam, diğer mağaralara kıyasla beğendik, güzel, korunmasını istiyoruz. Mermer ocaklarının tehdidi altında bilindiği gibi, bozulmasını istemiyoruz.” dediler.