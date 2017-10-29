taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Adıyaman'da zincirleme kaza

Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

29.10.2017 - 00:45
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adıyaman'daki kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Adıyaman'da zincirleme kaza

İbrahim Halil Akdağ yönetimindeki 02 HY 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AD 884 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Bahattin Gelen yönetimindeki 03 BD 719 plakalı minibüs de kazaya karıştı.

Adıyaman'da zincirleme kaza

Kazada, araç sürücüleri ile Onur Kalan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Şizofreni hastası keserle annesini öldürüp intihar etti
Denizli-Merkezefendi ilçesinde Abdullah Genişol, tartıştığı annesi Şennur Genişol'u başına keserle vurup bıçakladıktan sonra kendini astı.
Patlayan mutfak tüpü evi kullanılamaz hale getirdi
Sinop'un Erfelek ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı: 1 kişi yaralandı.
'Annen de bekar ben de' diyen komşusunu öldürdü
Adana'da komşusunu öldürüp bir miktar para ve altın ile telefonunu alan zanlı suçunu itiraf etti.
Kadıköy'de seyir halindeki araca silahlı saldırı
Aracıyla seyir halindeyken silahla saldırıya uğrayarak ölen kadının kocası tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

0
TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

0
Bayrak üretimi de teknolojiye yenildi

Bayrak üretimi de teknolojiye yenildi

0
Hatay'da bin 923 kişiden Türk bayrağı koreografisi

Hatay'da bin 923 kişiden Türk bayrağı koreografisi

0
Adıyaman'da zincirleme kaza

Adıyaman'da zincirleme kaza

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM