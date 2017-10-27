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Adıyaman'daki miras kavgasında 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı miras kavgasının davasında karar verildi.

27.10.2017 - 01:15
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Adıyaman'da akrabalar arasında miras yüzünden çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman'daki miras kavgasında 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Meydanı Ulu Camisi yakınında amca çocukları olduğu öğrenilen İbrahim Gezginci ile Mehmet Şükrü Gezginci arasında miras nedeniyle çıkan bıçaklı kavga sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ramazan G. ile Mehmet G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

25 Ekim'de Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı.

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