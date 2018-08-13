Adıyaman'daki yangında 350 dönüm arazi zarar gördü

Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Beşpınar mesire alanı yakınlarındaki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI
Arazideki anızların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında bazı ağaçlar ve yaklaşık 350 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bu arada yangın nedeniyle mesire alanına elektrik verilemedi.