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Adıyaman'daki yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da 5 katlı bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

İHA | 05.05.2018 - 03:15..
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5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, üst katlarda yaşayanların paniklemesine neden oldu. Binanın içini kaplayan duman, dışarı çıkamayan 9 kişinin kötü etkilenmesine neden oldu.

Adıyaman'daki yangında 9 kişi dumandan etkilendi

DOĞALGAZ TESİSATINDA ÇALIŞMA YAPILIRKEN KIVILCIM SIÇRADI

Binanın doğalgaz tesisatında yapılan çalışma esnasında kanepe üzerine sıçrayan kıvılcımın yangına neden oldu. Binanın girişinde yaşanan yangın nedeniyle binanın içini duman kapladı. Binada bulunan vatandaşlar duman nedeniyle dışarı çıkamayınca balkonlara çıktı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri çağrıldı.

Toplam 18 dairenin bulunduğu binanın tüm sakinleri balkonda itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından bina sakinlerinden dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi olay yerine gelen ambulanslara alındı.

Ambulanslarda oksijen tedavisi uyguladıktan sonra taburcu edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'daki yangında 9 kişi dumandan etkilendi

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