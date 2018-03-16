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Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM'de yaptığı bir sunumda Madonna'nın ismiyle subliminal mesaj verdiğini iddia etti.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 11:38..
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Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "uyuşturucu madde bağımlılığı ve bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan meclis Araştırması komisyonu"na sunum yapmak üzere katılan katıldı.

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlamaİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

ADLİ TIPÇI PROFESÖRDEN MADONNA VE LOUİS ARMSTRONG'A SUÇLAMA

Mersin milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplanan komisyonda, atık sulardan uyuşturucu ve diğer psikoaktif maddelerin izlenmesi, erken uyarı sistemi, doğrulama testleri, ilaç suistimali ve ilgili diğer hususlar konusunda vekillere bilgi vermek üzere sunum yapan Aşıcıoğlu, Madonna ve birçok dünya çapında ünlü şarkıcı ve sanatçının isimleri ya da eserleri ile uyuşturucu ile ilgili subliminal mesajlar yaydıklarını savundu.

Aşçıoğlu'nun sunumundan konu ile ilgili sözleri şöyle:

"MADONNA'NIN İSMİ SUBLİMİNAL MESAJ VERİYOR"

"Bakın, Madonna dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geldi dört beş yıl önce. Madonna'nın içindeki sesli harfleri çıkartın lütfen 'm' ilk harfi —'a'yı çıkartın- ikinci harf 'd' üçüncü harf 'n' dördüncü harf 'n'. Yani 'mdnn'. 'MDMA' diye bir madde var ya 'ecstasy', 'mdnn'… Bir bakın turne kapağına, böyle kafası bulanmış, madde keyfinde olmuş bir kadın yüzü. Bakın, bu, gizli subliminal mesaj.

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

"SUBLİMİNAL MESAJLARI TESPİT EDECEK BİR BİRİM LAZIM"

Bakın, Louis Armstrong’un 'muggles' diye bir şeyi vardır. Caz üstadı, hakikaten onun sanatçı kimliğine bir şey demiyorum ama o caz albümünün içinde hep maddeyi öven laflar var. Bunları dahi hesap edecek bir birim lazım. Madonna'yı o albümle sokmayacaksınız Türkiye'ye ya da en azından, girdiyse belli yaş grubuna izin vereceksiniz.

Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama

"TUVALETLERDEN ANALİZ YAPALIM"

Mesela, ben şu anda çok isterim, İstanbul'da Hezarfan Havalimanı'nda her sene yapılıyor 'Red Bull Festivali.' Ben inanıyorum ki orada uyuşturucu maddenin dibine vuruluyor. Mesela, orada mobil tuvaletler kuruluyor. Siyasi erk bana versin, ben korkuyorum, gidip böyle bir analiz yapsam, vilayet izin verse, ondan sonra…

"ARAŞTIRMALARIN HUKUKA UYGUN OLMASI LAZIM"

Bu analizi yapalım, anonim analizler bunlar, kimseyi stigmatize etmeyeceğiz, yaftalamayacağız. Hatta bunu hiç medyayla paylaşmayız, sadece devlet erki bilir, görürüz o tür toplantılarda ne tür maddeler kullanılıyor. Korkmayalım, ölçülebilir veri tabanlı veriler elde edelim ama bunun için de mutlaka siyasi otoritenin kurduğu kurumsal bir yapının 'Yapabilirsiniz, hukuka uygundur.' demesi lazım."

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