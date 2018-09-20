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Adliye nezaretinden kaçan suçlu katibi darbetti

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan ve komşusunu bıçaklamak suçundan gözaltına alınan kadın, Küçükçekmece Adliyesinin nezaretinden kaçarak savcının katibesini darbetti.

İHA | 20.09.2018 - 16:26..
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İstanbul Avcılar’da oturan ve çeşitli suçlardan sabıkası olan 37 yaşındaki Emine Ş. apartman komşusunu sırtından ve kaburgasından bıçaklayınca 8 Temmuz 2018 Pazar günü gözaltına alındı.

ZABIT KATİBESİNE SALDIRDI

Polis karakolundaki işlemelerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheli Emine Ş., polislerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak adliye nezarethanesinden kaçmaya başladı. Bu sırada Emine Ş. adliye koridorunda bulunan zabıt katibesi Yeliz B.’ye saldırdı.

Bir anda uğradığı saldırı sonrasında yere düşen ve saç derisi kopan Yeliz B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adliye nezaretinden kaçan suçlu katibi darbetti

"SAÇLARIMDAN TUTARAK BENİ YERE DEVİRDİ"

Olayın ardından müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Yeliz B. kendisini savunacak fırsatı dahi olmadığını belirterek , “Kelepçesiz vaziyette bulunan şahıs öncelikle saçlarımdan tutarak beni yere devirdi, sonrasında tüm gücü ile saçlarımın derisini koparırcasına çekti. Beni yerde sürükleyerek defalarca kafamı saçlarımdan tutarak yere vurdu. Bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika beni acımasızca darbetti.” dedi.

Adliye nezaretinden kaçan suçlu katibi darbetti

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Bir süre sonra şüpheliyi ellerinden kaçıran polis memurlarının ve güvenlik görevlilerinin kendisini kurtardığını aktaran Yeliz B., “Olay sonrası fiziki rahatsızlıklar dışında da psikolojik travma geçirdim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Psikolojim bozuldu. Beni darbeden Emine Ş. ve şüpheliye kelepçe takmayarak elinden kaçıran polis memurlarından şikayetçiyim” dedi.

Adliye nezaretinden kaçan suçlu katibi darbetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Olaya ilişkin ifadesi alınan şüpheli Emine Ş. ise, nezarethanede beklerken içine sıkıntı girdiği için Yeliz B.’ye saldırdığını söyledi. Olay anında ne yaptığını bilmediğini iddia eden Ş. pişman olduğunu söyledi. Emine Ş. akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Adliye nezaretinden kaçan suçlu katibi darbetti

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