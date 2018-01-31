Bursa Adliye Binası girişinde bulunan X-Ray cihazından geçerken cep telefonunu unutan S.P. (31) geri döndüğünde telefonunun orada olmadığını fark etti. Bunun üzerine adliye polisine giden şahıs telefonunun adliye girişinde kaybolduğunu bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, S.P.’nin birkaç sıra arkasından adliyeye giren Ş.K. isimli vatandaşın cep telefonunu aldığını tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Ş.K. Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde cep telefonunu teslim eden zanlı emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyede cep telefonu hırsızlığı ViDEO