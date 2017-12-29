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Adliyede çocuk şüpheliyi döven polise soruşturma

Adana Valiliği tarafından, adliye koridorunda bir polisin 2 çocuğa tokat attığı yönündeki iddialara ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA | 29.12.2017 - 09:05..
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Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana Adliyesi koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

CEP TELEFONU KAYITLARI DELİL OLARAK SUNULDU

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu dün, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay anının yer aldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.

Adliyede çocuk şüpheliyi döven polise soruşturma

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