Adliyedeki x-ray cihazında 36 bin lira unuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Balık adam' diye hitap ettiği paralimpik yüzücüsü Eroğlu, "Omuzlarımda büyük bir yük var." dedi.

İnatçı ev sahiplerinin neden olduğu komik durumlar

Dilimize örümcek kamera olarak geçen 'spider cam', bağımsız lens ile 360 derece çekim yapabilen bir kameradır.

Fokgiller familyasından olan balonlu fok, tehlike sırasında ve dişi foku etkilemek istediğinde burnundaki baloncuğu şişirir.

Bursa Adliyesi'ne gelen bir kişi x-ray cihazında 36 bin lirayı unuttu.

1 Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması Sunucu Cansu Canan Özgen, canlı yayında konukları arasında çıkan tartışmayı sakinleştirmek için elinden geleni yaptı.

2 Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı Güntepe'nin savunmasında FETÖ ile alakasının olmadığını savunması üzerine, mahkeme başkanı ByLock'ta yapılan görüşmeleri hatırlattı.

3 BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde general olan Abdullah al Hashmi, ülkesi ve İsrail'in 'kardeş' ABD'nin ise 'abi' ülke olduğunu söyledi.

4 Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı 2015'te Muş'ta şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Funda Kulaksız, "Telefonunda katilin fotoğrafı vardı" ifadelerini kullandı.

5 ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir ABD sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin ne zaman düzeleceği sorusuna, siyasi ilişkileri evliliğe benzeterek yanıt verdi.

6 Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek Suudi Arabistan'ın tutuklananlardan alınacak olan özgür kalma bedelinin İsrail ile kurulacak olan NEOM kentine harcanacağı ortaya çıktı.