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Adliyedeki x-ray cihazında 36 bin lira unuttu

Bursa Adliyesi'ne gelen bir kişi x-ray cihazında 36 bin lirayı unuttu.

22.11.2017 - 17:49
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İcradan satılık araç almak için ihaleye katılmak üzere Bursa Adliyesi’ne gelen Mustafa B., girişteki kontrol noktasından geçerken, içinde 36 bin lira bulunan siyah poşeti, x-ray cihazının bandına bıraktı.

1 SAAT SONRA PARASI AKLINA GELDİ

Üst kontrolünden geçen Mustafa B., parayı cihazın çıkış bandında unutup, ihalenin yapılacağı salona geçti. Adliye Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler, sahibine ulaşamadıkları parayı, koruma altına aldı. Mustafa B., yaklaşık 1 saat sonra, polis noktasına başvurarak 36 bin lira parasını kaybettiğini ifade etti. Adliye Koruma Büro Amirliği’ne götürülen Mustafa B.'ye parası teslim edildi.

Adliyedeki x-ray cihazında 36 bin lira unuttu

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