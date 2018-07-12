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Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar ve kediciklerin gözaltına alınmasından sonra, A9 TV lanet mesajları paylaşıldı.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 07:19..
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Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adnan Oktar ve kedicikler hakkında yapılan soruşturma kapsamında düğmeye bastı.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

LANET OKUDULAR

Adnan Oktar ve kediciklerine yapılan operasyonların ardından, gruba ait A9 TV'nin sosyal medya hesaplarından lanet içerikli mesajlar paylaşılmaya başlandı.

FETÖ GİBİ...

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların ardından örgütün elebaşı Fetullah Gülen de beddua seanslarının talimatını vermişti.

A9 TV'nin hesabından yapılan paylaşım, akıllara beddua seanslarını getirdi.

Söz konusu paylaşım, operasyonların ardından yapıldı...

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

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