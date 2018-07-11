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Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

İstanbul Emniyeti'nin operasyon başlattığı Adnan Oktar hakkında bir sayfa dolusu suçlama var.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:59..
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Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlar kapsamında silah ve çelik yelekler ele geçirilirken, Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar da oldukça kabarık.

İŞTE TÜM SUÇLAMALAR

Oktar hakkındaki suçlamların tamamı şöyle sıralandı;

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulşması, cinsel taciz, santaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet"

Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

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