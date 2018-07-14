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Adnan Oktar istedi: Kedicikler Brezilya poposu yaptırdı

Adnan Oktar'ın kedicikleri operasyonlar için Bağdat Caddesi ve Etiler'deki estetikçilere gönderdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 10:28..
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Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonun yankıları sürerken, ‘Kedicikler’ olarak bilinen kadınların birbirlerine benzemelerini nedeni de ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR'IN BEĞENİSİNE GÖRE...

Oktar’ın Etiler ve Bağdat Caddesi’nde bulunan anlaşmalı iki estetisyeninin yaptığı estetik operasyonlarının Oktar’ın beğeni kriterlerine göre yapıldığı öğrenildi.

Oktar’ın en eski kediciklerinden biri olan eski manken Gülay Pınarbaşı da 1990'lı yıllarda mankenliği bırakıp Adnan Oktar grubuna katılmıştı.

Pınarbaşı’nın burun ve meme silikonu operasyonunu Plastik Cerrah Harun Özkan’ın yapmıştı.

Adnan Oktar istedi: Kedicikler Brezilya poposu yaptırdı

HEPSİ BREZİLYA POPOSU YAPTIRIYOR

Habertürk'ten Öznur Karslı'ya konuşan Prof. Dr. Özkan "Gülay’a 1990’lı yıllarda burun estetiği ve meme silikonu yaptım. İç çamaşırı defilelerine çıkıyordu. Görüştüğüm bir isimdi. A9 TV’de programa çağırdığı için katılmıştım. Birkaç gün öncesine kadar da Facebook’tan paylaşım yapıyordu. Cemaatteki kadınları görmedim. Televizyondan bakıldığında hepsinde burun, göğüs, botoks ve dik kalça işlemi 'brezilya poposu' olduğu görünüyor. Hepsinin birbirine benzemesinin sebebi estetik operasyonlarıyla olacak iş değil, bir plastik cerrah bunu yapamaz. Kadınlar özellikle birbirine benzeyenler arasından seçiliyor. Kadınlara yapılan estetik işlemlere bakıldığında çok tecrübeli bir hekimin yapmadığı anlaşılıyor, orantısız işlemler. İyi bir hekim hastası istese de abartıya kaçmaz” dedi.

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