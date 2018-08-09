Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından büyük bir titizlikle yürütülen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Adnan Oktar ve kedicikleri, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın verdiği ifadenin ayrıntılarına ulaşıldı.

"TEVRAT'TA GEÇEN MEHDİ..."

Hakkındaki iddialara tek tek cevap veren Oktar; İsrail ile olan ilişkilerine dair, "İsrail benin Tevrat'ta geçen mehdi olduğumu düşünüyor. Masonlar bana tabi olduklarını söylüyor" dedi.

"KONYA'YA DEĞİL MİAMİ'YE..."

Adnan Oktar, ekrana çıkardığı dekolteli kadınların sorulması üzerine "Biz Konya'ya değil Miami'ye tebliğ ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFTADA 300 TL

3 kişilik hücrede kaldığı öğrenilen Adnan Oktar, haftada sadece 300 TL'lik harcama yapabiliyor.

ÇAMAŞIR YIKAMAYI ÖĞRENDİ

Ultra lüks bir yaşam sürdüren Oktar, cezaevinde çamaşırlarını da kendisi yıkamaya başladı.

Adnan Oktar'a vatandaşlardan tepki VİDEO