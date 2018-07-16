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Adnan Oktar operasyonunda bir işadamı gözaltında

Tekstil sektörünün önemli firmalarından biri olan İstanbul Gömlekleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü de gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 22:46..
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Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada 86 şirket için de el koyma kararı verilmişti. MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden ikisi de İstanbul Gömlekleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Giovanni Pico Della unvanlı şirketler oldu. Anılan şirketlerden İstanbul Gömlekleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü gözaltına alındı.

MEHMET ALP ÜNLÜ KİMDİR

2 yıl öncesinde ''kara para aklama'' iddiası ile başlatılan soruşturma sonrasında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından çalışma gerçekleştirilmişti. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) hazırladığı çalışma raporu doğrultusunda, iş adamı Mehmet Alp Ünlü'nün sahibi olduğu iki firmanın Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Bu nedenle mahkeme kararı neticesinde 86 şirkete el konulmasının akabinde gömlek üreticisi Mehmet Alp Ünlü'nün de şirketlerine el konulması kararı alındı.

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