taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7172
EURO
5,5348
ALTIN
189,70
PETR
78,0600

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Emniyetin Adnan Oktar'a yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı.

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Adnan Oktar var. Oktar'ın evinde ve iş yerinde polis ekipleri arama yapıyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne operasyon başlatılmıştır" denildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda "silah, çelik yelek ve zırhlı araç" ele geçirildi.

5 İLDE OPERASYON

Operasyonların eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 5 ilde başlatıldığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

142
Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

225
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

42
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

0
NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

34
ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

9
Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM