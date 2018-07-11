Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Türkiye, Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu'nda, 18-24 yaş arasılığında lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden en yüksek ülke olarak yer aldı.

Türkiye Avrupa'da eğitimi terk etme oranı en yüksek ülke oldu

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı yapılan operasyonda, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu, 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muğla'da 9 ayrı suçtan aranan bir cezaevi firarisi tarafından kaçırılan işitme engelli genç kız, Eskişehir'deki bir bağ evinde bulunurken, şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlendi.

1 136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı Global Firepower, 2018'in askeri güç sıralamasını yayınladı. Değerlendirmede nükleer stoklar dikkate alınmazken, Türkiye hazırlanan listede 9. sırada yer aldı.

2 Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi Tarihçi yazar Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK tarafından yeni dönemin 1. Cumhurbaşkanı olarak tanımlanmasını 'uğursuzluğun giderilmesi' olarak yorumladı.

3 CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı iddialarını değerlendirdi.

4 NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu Türkiye, ABD ve Avrupa'nın tüm baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise 'NATO'dan olsun' diye diretiyor.

5 Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi Adıyaman'da bir genci intihardan vazgeçiren polis, 4 katlı binadan sırtında indirdi.

6 Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı ABD'nin vergi uygulamalarına 34 milyar dolarlık uygulamayla misilleme yapan Çin'e bir vergi daha geldi. ABD, 200 milyar dolarlık ürünün listesi yayımlandı.