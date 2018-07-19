Adnan Oktar RTÜK'e 13 bin defa şikayet edildi

Hakkında cinsel istismardan şantaj ve askeri casusluğa uzanan çok sayıda suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan, şirketlerine kayyum atanan Adnan Oktar'ın, televizyon kanalı A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar da binlerce vatandaşın şikayetine konu oldu.

RTÜK'e 1 Haziran 2014-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında A9 TV'ye yönelik 13 bin 313 şikayet ulaştı. Bunların 13 bin 85'ini "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa ilişkin şikayetler oluşturdu.

EN FAZLA ŞİKAYET NEDENİ 'GENEL AHLAK'

RTÜK'e ulaşan bu şikayetler en fazla "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 9 bin 501 şikayet iletildi.

"Program uyarılsın, ceza verilsin, kaldırılsın, kanal kapatılsın" talebinde bulunanların sayısı 4 bin 958 olurken, 2 bin 233 şikayet "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farklılıklarını, toplumda nefret duyguları oluşturacak biçimde kullanmak", 2 bin 76 şikayet "Cinsel içerikli ve müstehcen yayın" gerekçeleriyle Üst Kurula iletildi. Ayrıca doğrudan sunucu ve katılımcılara yönelik 2 bin 6 şikayette bulunuldu.