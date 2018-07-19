taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.982
USD
4,8314
EURO
5,6073
ALTIN
188,82
PETR
72,1100

Adnan Oktar RTÜK'e 13 bin defa şikayet edildi

Adnan Oktar'ın yayınlarına ilişkin son 4 yılda vatandaşlardan RTÜK'e 13 bin 313 şikayet iletildi.

AA | 19.07.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Gündem

Hakkında cinsel istismardan şantaj ve askeri casusluğa uzanan çok sayıda suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan, şirketlerine kayyum atanan Adnan Oktar'ın, televizyon kanalı A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar da binlerce vatandaşın şikayetine konu oldu.

RTÜK'e 1 Haziran 2014-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında A9 TV'ye yönelik 13 bin 313 şikayet ulaştı. Bunların 13 bin 85'ini "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa ilişkin şikayetler oluşturdu.

Adnan Oktar RTÜK'e 13 bin defa şikayet edildi

EN FAZLA ŞİKAYET NEDENİ 'GENEL AHLAK'

RTÜK'e ulaşan bu şikayetler en fazla "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 9 bin 501 şikayet iletildi.

"Program uyarılsın, ceza verilsin, kaldırılsın, kanal kapatılsın" talebinde bulunanların sayısı 4 bin 958 olurken, 2 bin 233 şikayet "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farklılıklarını, toplumda nefret duyguları oluşturacak biçimde kullanmak", 2 bin 76 şikayet "Cinsel içerikli ve müstehcen yayın" gerekçeleriyle Üst Kurula iletildi. Ayrıca doğrudan sunucu ve katılımcılara yönelik 2 bin 6 şikayette bulunuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

94
Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı

Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı

60
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

81
Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir

Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir

90
OHAL bitti

OHAL bitti

121
İran'dan kılık kıyafet itirafı

İran'dan kılık kıyafet itirafı

115
Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı

Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM