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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

İstanbul'daki lüks villasında gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

AA | 11.07.2018 - 10:06..
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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Bu sırada Adnan Oktar'ın özenle taradığı saçlarının bozulduğu objektiflere yansıdı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Oktar, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "İngiliz derin devletinin oyunu bu, iddialar yalan" diye konuştu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, polis ekipleri tarafından emniyet binasına götürüldü.

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti VİDEO

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

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