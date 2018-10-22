Adnan Oktar soruşturmasında 33 gözaltı kararı

Okul, üniversite, yurt, kültür merkezleri açarak Türkiye dışında FETÖ ile mücadelenin önemli unsurlarından olan Maarif Vakfı, yeni bir yapılanmaya gidiyor.

CHP'li Kartal Belediyesi eleştirilere neden olan 'parke taşlarının üzerine asfalt dökme çalışması'yla ilgili "Muhtar istedi yaptık, mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Uçuş korkusu yaşayanları ve yenmek isteyenleri buraya alalım. Türk Hava Yolları’nın düzenlediği kursta korkuyu yenme konusunda yüzde 90 başarı oranı var; siz neden uçamayasınız?

Kırım'ın Kerç kentinde bir teknik okulda silahlı ve patlayıcı kullanarak düzenlenen saldırı anına ait görüntüleri yayınlandı.

Geçirdiği iş kazası sonucu iki parmağını kaybeden mühendislik öğrencisi, yaptığı protez parmakla elini kullanabiliyor.

1 Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar Suudilerin gazeteci katliamı dünyada tepkilere neden olurken, ortaya çıkan ayrıntılar, olayın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

2 CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor Plana göre İyi Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek, CHP Yavaş'ın karşısında aday çıkarmayacak. Buna karşın İyi Parti de diğer illerde CHP'yi destekleyecek.

3 Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, evli sevgilisiyle görüntülendi.

4 Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum Şevval Sam, 4 yıl İngiltere'de okuyan oğlunu öve öve bitiremedi.

5 Erdoğan, Trump ile görüştü Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda bir görüşme yaptı.

6 Bu hafta yağışlı geçecek Meteoroloji bu hafta Türkiye geneli için yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yağış başladı.