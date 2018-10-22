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Adnan Oktar soruşturmasında 33 gözaltı kararı

Aralarında Adnan Oktar'ın ağabeyinin de olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 22.10.2018 - 10:06..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

KENAN OKTAR DA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ARASINDA

11 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen isimler arasında Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı.

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