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Adnan Oktar soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, Oktar'ın abisi Kenan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA | 24.10.2018 - 22:30..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmada 22 Ekim Pazartesi günü 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış 16 şüpheli ise adreslerinde bulunamamıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 2 şüpheli burada serbest bırakılırken Adnan Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde savcılık, sorgulanan şüphelilerden Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi adli kontrol istemiyle 7 şüpheli ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Hakimlikçe sorgularına devam edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

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