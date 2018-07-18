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Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 21:56..
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Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri devam eden diğer 91 kişi de adliyeye sevk edildi.

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ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DA SUÇLAR ARASINDA

"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 32 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

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