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Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:16..
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Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yapılan operasyonda ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

ADNAN OKTAR GÖZALTINDA

Örgüt lideri Adnan Oktar İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı" denildi.

YAPILAN SUÇLAMALAR

Suçlamalar arasında 'yaşı küçük çocuklara taciz, organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, kara para aklama, tehdit ve şantaj' yer alıyor.

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildiği bildirildi.

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Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

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