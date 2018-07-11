Türkiye, Avrupa İstatistik Ofisi 2016 Raporu'nda, 18-24 yaş arasılığında lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden en yüksek ülke olarak yer aldı.

Türkiye Avrupa'da eğitimi terk etme oranı en yüksek ülke oldu

Muğla'da 9 ayrı suçtan aranan bir cezaevi firarisi tarafından kaçırılan işitme engelli genç kız, Eskişehir'deki bir bağ evinde bulunurken, şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlendi.

1 136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı Global Firepower, 2018'in askeri güç sıralamasını yayınladı. Değerlendirmede nükleer stoklar dikkate alınmazken, Türkiye hazırlanan listede 9. sırada yer aldı.

2 Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi Tarihçi yazar Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK tarafından yeni dönemin 1. Cumhurbaşkanı olarak tanımlanmasını 'uğursuzluğun giderilmesi' olarak yorumladı.

3 CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı iddialarını değerlendirdi.

4 Adnan Oktar ve örgütüne operasyon Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı yapılan operasyonda, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu, 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

5 NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu Türkiye, ABD ve Avrupa'nın tüm baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise 'NATO'dan olsun' diye diretiyor.

6 ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu Delaware eyaletinde bir evde aynı aileden üçü çocuk beş kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.