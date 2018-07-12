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Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Kandilli'deki villada 9 kadının gözaltına alınmasının ardından devam eden aramalarda 13 erkek de gözaltına alındı.

DHA | 12.07.2018 - 00:08..
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Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Böylece Adnan Oktar grubunun kullandığı ve 100 odası olduğu belirtilen villadan 22 kişi gözaltına alınmış oldu.

Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 9 kadın daha gözaltında-haberi için tıklayın

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 9 kadın daha gözaltında VİDEO

2 KİŞİ POLİSE ATEŞ ETTİ

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

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