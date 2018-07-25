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Adnan Oktar'ın adamı FETÖ ilişkisini anlattı

Adnan Oktar'ın şoförü Ümit Kuruca, FETÖ ile olan bağlantıyı anlattı. Oktar'a açılan davaları FETÖ'nün kapattığını söylerken, operasyonu da söz konusu terör örgütünün geciktirdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 06:22..
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Adnan Oktar'ın adamı FETÖ ilişkisini anlattı

ABD'deki Hakan Atilla davasındaki bilirkişilerle Adnan Oktar'ın görüştüğünü de itiraf eden Ümit Kuruca, Fetullahçı Terör Örgütü'yle olan bağlarını deşifre etti.

BARANSU'DAN OPÇİN'E KADAR

TRT Haber'e konuşan şoför Kuruca, "Çok iç içeydiler. Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Erkan Tufan Aytav. Aynı zamanda Ali Bulaç'ın kuran tefsiri dışında hiçbir tefsir okunmazdı, yasaktı. Sürekli görüşmeler vardı. Tarkan Yavaş isimli kişi bir arkadaşımızın ifadesinde de geçiyor Kuzey Irak'ta FETÖ imamı olan birisiyle 2 kere görüşmesi var. Uzun bir görüşmesi var. Aynı zamanda şu an firari olan Amerika'da Ferit Erdem Rahvancı isimli kişi burada dönemin emniyet müdürü ve valisiyle birçok görüşmesi var, arkadaş gibiydiler." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar'ın adamı FETÖ ilişkisini anlattı

"OKTAR'IN DAVALARINI FETÖCÜLER DÜŞÜRDÜ"

Kuruca’nın iddiasına göre adalet sistemi içindeki FETÖ'cüler Adnan Oktar'ın hakkında açılan davalardan ceza almamasını da sağlıyordu.

İki örgütün bağlantılı çalıştığını ifade eden Kuruca, "2007 yılında yine Adnan Oktar'a gizli tanıklı bir dava açılmıştı. Burada yine cinsel istismara uğramış reşit olmayan kızlar vardı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporlar vardı. 3 yıl ceza yiyecekti. Mahkeme karar verdi fakat Yargıtay 9. Ceza dairesi tarafından iptal edildi. Bu normalde ceza alıyordu orada işte Yargıtay 9. Ceza dairesi FETÖ'den şu anda tamamen izole edildi. Çünkü o dönemde gelip Fethullahçı ekip gelip sık sık kendisiyle görüşmeler yaptı. Bu davanın iptal edilmesi için Adnan Oktar onların güdümüne girmiş oldu.” dedi.

Adnan Oktar'a açılan davaları FETÖ kapattı VİDEO

OPERASYONLARIN GECİKMESİ FETÖ'NÜN İŞİ

Kuruca, kamuoyunda sıkça dile getirilen, "Neden bu yapı bilinmesine rağmen operasyon bu kadar gecikti?" sorusuna da cevap verdi.

"Hep soruyorlar bu davalardan nasıl kurtuluyor diye. Sürekli bu zamana kadar hep FETÖ'nün savcıları ve hakimleri tarafından korundu bu kişi. Ama 15 Temmuz'dan sonra devletimiz yüzünü bu tarz örgütlere dönmüş oldu. Mesela 15 Temmuz'da ByLock'tan Adnan Oktar'ın bacı dediğimiz grubundan biri gözaltına alındı."

Adnan Oktar'ın adamı FETÖ ilişkisini anlattı


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