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Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 02:44..
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Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlılarının ailelerinin "Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar" yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

ZANLILARIN HESAPLARINA PARA YATIRDI

Yapılan araştırmada Adnan Oktar grubundan bir kişinin cezaevlerini tek tek dolaşarak zanlılara para verdiği, "Örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin" telkininde bulunduğu belirlendi.

Mali polis, Kenan Yavuz Y.'nin 10 zanlıyı ziyaret ederek para verdiğini tespit etti. Adnan Oktar'ın gizli kasası olduğu öne sürülen işadamı Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.

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