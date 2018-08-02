Adnan Oktar'ın ifadesi: Annemden harçlık alıyorum

İstanbul Çengelköy'deki lüks villasına düzenlenen dev operayonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı.

"KOMÜNİSTLERİN BASKISI YÜZÜNDEN OKUYAMADIM"

Akşam'ın haberine göre, Oktar ifadesinde, "Hiçbir zaman yurt dışına çıkmadım. İstanbul Felsefe Anabilim dalını 3 yıl okudum. Burada komünistlerin baskısı yüzünden okuyamadım.

"ANNEMDEN HARÇLIK ALIRIM"

Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim.





"BENİMLE TANIŞIP AYRILAN 8 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN VARDIR"

Yemine gerek yok zaten Müslüman demek birbirini koruyan, kollayan birbirine veli olan demektir. Bu zaten Allah’a karşı verilmiş bir yemindir. Başka da bir yemin yoktur. Örgütte kıyılan imam nikahını da kabul etmiyorum. Benimle tanışıp ayrılan 8 binin üzerinde insan vardır. İslam da baskı yoktur isteyen gelir isteyen gelmez. Yurt dışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir." dedi.