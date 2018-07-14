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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi: Deli değilim

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda detaylar ortaya çıkıyor. Oktar'ın "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 09:09..
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Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, İstanbul Emniyeti'nce çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar'ınÇengelköy'deki villası dün dedektörlerle tarandı, kepçelerle de kazı yapıldı.

Polislerin, Oktar'ın kayıp 200 milyon lirasını aradığı belirtildi.

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi: Deli değilim

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar'ın "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi. Örgütte dün 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı.

İTİRAFÇI KEDİCİKLER

'Kedicikler' olarak adlandırılan 106 kadın şüpheliden yakalanan sayısı ise 105'e ulaştı. "Kedicik" olarak soruşturma dosyasında isimleri geçen başta C.O. ve A.T. olmak üzere çok sayıda kadın şüpheli ilk sözlü mülakatlarda itirafçı oldu.

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