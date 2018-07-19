Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

Suç örgütü lideri Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"LAKAP KULLANIRIM ANCAK..."

Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

"AYLIK GELİRİM 3 BİN 500 LİRA"

Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir.





KÜÇÜK KIZLARA TACİZ İDDİALARI

Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

KEDİCİKLERLE ŞATAFATLI HAYAT

Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar, kedicikleriyle birlikte ultra lüks bir hayat yaşıyordu.

Lüks arabalar, havuzlu villalar, yatlar... Adnan Oktar'ın görünen yaşam tarzı buydu.

BİR TANE YASTIK 3 BİN LİRA

Polis ekiplerinin evinde yaptığı aramalarda da lüks eşyalar dikkat çekmişti. Öyle ki, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık da bu konuyu köşesine taşımıştı.

Işık, Adnan Oktar'ın villasında değeri 3 bin lira olan Fendi yastıkların bulunduğunu yazmıştı.

Adnan Oktar tutuklandı ViDEO

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