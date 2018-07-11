Adnan Oktar'ın kediciği Bodrum'da güneşlenirken gözaltına alındı

1 Ankara'da baba çocuğunu taciz eden tacizciyi bıçakladı Ankara'da küçük yaştaki kızını taciz eden kişiyi bulan baba, tacizciyi cinsel organından bıçaklayarak yaraladı.

2 Yazın meyve tüketimi nasıl olmalı Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç yaz aylarında kaybedilen sıvı miktarının meyvelerle ne ne kadar karşılanacağını detaylarıyla anlattı.

3 Shaolin Rahipleri gösterilerle kungfuyu tanıtıyor Çin'in Henan eyaletindeki Shaolin Tapınağı'nda 6 yaşından itibaren kungfu öğrenmeye başlayan ve rahip unvanını alan gençler, ülkelerinin kültürünü ve kungfu sanatını dünyaya tanıtıyor.

4 ODTÜ'deki skandal pankarta 4 tutuklama ODTÜ'deki mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a yönelik açılan hakaret pankartını taşıyan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

5 Başkan Erdoğan Brüksel'deki NATO zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine katılmak için Brüksel'e gitti.

6 Real Madrid'in listesindeki 3 yıldız İngiliz basını, Real Madrid'in 100 milyon euroya Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun yerine Hazard, Mbappe veya Neymar'dan birini alacağını yazdı.