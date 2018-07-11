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Adnan Oktar'ın kediciği Bodrum'da güneşlenirken gözaltına alındı

Adnan Oktar ve örgütüne düzenlenen operasyonda Bodrum’da tatil yapan kedicik, şezlongda güneşlenirken gözaltına alındı.

İHA | 11.07.2018 - 13:11..
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Adnan Oktar'ın kediciği Bodrum'da güneşlenirken gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

REZİDANSTA KALIYORDU

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın kediciği olarak bilinen B.B. isimli kadının ise Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kaldığı belirlendi.

Adnan Oktar'ın kediciği Bodrum'da güneşlenirken gözaltına alındı

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bodrum KOM amirliğince düzenlenen operasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. B.B.'nin evin önündeki havuzda şezlongda güneşlendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.B.’nin işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

Adnan Oktar'a vatandaşlardan tepki VİDEO

Adnan Oktar'ın kediciği Bodrum'da güneşlenirken gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın kediciği Bodrum'da güneşlenirken gözaltına alındı

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