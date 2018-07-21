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Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu

Suç örgütü lideri Adnan Oktar, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş ile aynı cezaevinde kalacak.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 09:05..
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Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

SİLİVRİ'DEN EDİRNE'YE

Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

Oktar'ın Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi.

TEK KİŞİLİK HÜCRE

Adnan Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.

DEMİRTAŞ'IN YANINA...

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

Adnan Oktar'a vatandaşlardan tepki VİDEO

Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu

Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu

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