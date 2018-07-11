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Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el koyuldu
Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el koyuldu, şirketlerine kayyum atandı.
Haber Merkezi | 11.07.2018 - 12:31..
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Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el koyuldu, şirketlerine kayyum atandı.
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