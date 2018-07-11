1 Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el koyuldu Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el koyuldu, şirketlerine kayyum atandı.

2 Silopi'de terör mağdurlarına villa tipi konut yapılıyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin 2 yıl önce evlerini yıktığı vatandaşlar için inşa edilen modern konutlar tamamlanma aşamasına geldi.

3 LGS tercihi yapacak öğrencilere uyarı Eğitim Uzmanı Korkut Daban, LGS tercih süresinin bitimine 2 gün kaldığını belirterek, öğrencilerin aldığı puanlarla girdikleri yüzdelik dilimin tercihlerdeki önemini vurguladı.

4 Acı tarihin yıl dönümü: Srebrenitsa Katliamı İnsanlığın gördüğü en kanlı, en acı olaylarından biri olan Srebrenitsa Katliamı’nın üzerinden 23 yıl geçti. Ne acımız dindi, ne de hafızalarımızdan silindi…

5 Carole İtalya'ya Tarık Çamdal Antalya'ya gidiyor Galatasaray'da Cavanda'nın ardından Carole da satılıyor. Takımdan gönderileceği açıklanan Tarık Çamdal'ın ise Antalyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

6 CHP'li Öztürk Yılmaz, Hulusi Akar'ı suçladı CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa ederek Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar için sert açıklamlarda bulundu.