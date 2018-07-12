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Adnan Oktar'ın örgütünden 3 kedicik firarda

Dün sabah büyük bir operasyonla Adnan Oktar ve örgütünden önemli isimler gözaltına alındı ancak hala firarda olan kedicikler var.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 11:52..
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Adnan Oktar'ın örgütünden 3 kedicik firarda

Dün sabah erken saatlerde başlayan 'Adnan Oktar Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Operasyonla ilgili çok dikkat çeken ayrıntılar vardı.

FİRAR ETTİLER

Adnan Oktar'ın kendisine en yakın isimler arasında olan 3 kişinin kaçtığı belirtiliyor. İddialara göre kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar var.

Adnan Oktar'ın örgütünden 3 kedicik firarda(Ayça Gökçaylar)

BİR DÖNEMİN POPÜLER İSMİYDİ

Bir diğer kaçan isimse Serap Akıncıoğlu. Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon ViDEO

Adnan Oktar'ın örgütünden 3 kedicik firarda

Adnan Oktar'ın örgütünden 3 kedicik firarda(Serap Akıncıoğlu)

EN ÇOK KONUŞULAN KEDİCİK: TÜLAY KUMAŞÇI

Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, Adnan Oktar'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ondan ayrılmadığını söylemişti.

Adnan Hocanın kediciklerinden Tülay Kumaşçı ViDEO

Adnan Oktar'ın örgütünden 3 kedicik firarda(Tülay Kumaşçı)

Operasyonun hedefinde Adnan Oktar ve ona bağlı bulunan kişiler vardı. Adnan Oktar ve beraberindeki 78 kişi gözaltına alındı. Oktar, gözaltına alındığı sırada "İngiliz derin devletinin oyunu" diye bağırdı. Tüm Türkiye gelişmeleri yakından takip ederken Adnan Oktar hakkındaki detaylar da gündem oldu.

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