Adnan Oktar'ın para kaynağı

İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğünün yaklaşık 1 yıldır takibe aldığı Adnan Oktar ve kedicikleri için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ULTRA LÜKS HAYAT

Operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken; herkesin merak ettiği konu, bu lüks yaşamın kaynağı oldu.

Lüks yatlarda partiler düzenleyen, saraylarda yemek davetleri verip villalarda kedicikleriyle eğlenen Adnan Oktar'ın arkasından İsrail çıktı.

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili emniyet ve savcılıktaki kaynaklarından edindiği bilgileri köşesine taşıdı.

1 YASTIK 3 BİN LİRA

Adnan Oktar ve kediciklerin 4 farklı para kaynağının olduğunu yazan Işık, evdeki bir yastığın bile 3 bin lira olduğunun altını çizdi.

Candaş Tolga Işık'ın yazısından bir kısım;

İSRAİL'DEN GELEN HAHAMLAR

"1- İsrail’den Türkiye’ye gelen kimlikleri tespit edilen hahamlar, milletvekilleri ve siviller üzerinden nakit akışı oluyor. 15-20 kişilik gruplar halinde İsrail’den Türkiye’ye geliyorlar. Her biri üzerine 15-20 bin dolar para alıyor. Türkiye’ye geldiklerinde bu para toplanıp örgüte elden teslim ediliyor.





ECRİN ADI ALTINDA ÖRGÜTE PARA

2- Müritlerin ve ailelerinin parasına çöküyorlar. Çalışan müritlerin maaşlarının tamamına el konuyor. Diğer gelirlerden örgüt adına hak isteniyor. Söz gelimi bir müride miras kaldığında 'ecrin' adı altında o mirastan örgüte pay alınıyor.

HAYALİ İHRACAT

3- Paravan şirketleri var. Bu şirketler hayali ihracat yapıyor. Bir kişi adına açılıp kapatılan 20 farklı şirketten bahsediliyor.

ŞANTAJ-TEHDİT

4- Şantaj-tehdit... Kaynaklarıma örgütün bu kanallardan elde ettiği aylık ortalama geliri sordum. Aldığım cevabı aynen yazıyorum: 'Her ay sabit bir gelirden bahsetmek zor. Sürekli değişiyor. Ancak hiçbir ay milyon doların altına inmiyor. Şöyle düşünün en basitinden evdeki bir FENDİ yastığın fiyatı 3 bin lira!' "