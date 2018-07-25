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Adnan Oktar'ın silahları

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda, farklı marka ve çapta yüze yakın silah ele geçirildi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 11:24..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti.

169 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 13 kişi de serbest bırakılmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilen Adnan Oktar ve grubuna ait silahlar da ele geçirildi.

Adnan Oktar'ın silahları ViDEO

İşte o silahlar;

Adnan Oktar'ın silahları

Adnan Oktar'ın silahları

Adnan Oktar'ın silahları

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