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Adnan Oktar'ın villasına baskının havadan görüntüleri

Dün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki villasına baskın yapılan anın havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 19:34..
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Adnan Oktar'ın villasına baskının havadan görüntüleri

Kamuoyunda Adnan Hoca ve Harun Yahya olarak bilinen yanındaki kadınlara kedicik demesiyle öne çıkan Adnan Oktar ve ekibi dün yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

BASKININ GÖRÜNTÜLERİ

Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki villasına yapılan polis operasyonunun havadan çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntülerde uzun namlulu silahlarla villanın bahçesine giren polisler uzun bir yürüme yolunun ardından Adnan Oktar'ın yanındaki şahısları yere yatırarak gözaltına alıyor.

Adnan Oktar'ın villasına baskının havadan görüntüleri

Adnan Oktar'ın villasına baskının havadan görüntüleri

Adnan Oktar'ın villasına baskının havadan görüntüleri VİDEO

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