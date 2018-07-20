taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.515
USD
4,8035
EURO
5,5984
ALTIN
189,01
PETR
72,4400

Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

Gözaltına alınmadan önce son röportajını Nevşin Mengü'yle yapan Adnan Oktar, Mengü'yü iltifat yağmuruna tuttu.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

Polis operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'a ait Çengelköy'deki villaya son giren gazeteci Nevşin Mengü oldu.

"NEVŞİN ÇOK MUHTEŞEM BİR İNSANSIN"

Adnan Oktar ve aslan olarak hitap edilen erkeklerin olduğu bir odada röportaj yapan Mengü, Oktar'ın "Çok çok güzelmişsin Nevşin. Ben seni televizyonda görüyordum ama orada daha ciddi, daha resmiydin. Ama buradaki görünümün gerçek yönün çok kadınsı hem çok güzel hem çok dolu dolu keskin zeki bakışların. Çok muhteşem bir insansın." iltifatlarına maruz kaldı.

Adnan Oktar'ın villasına son giren gazeteci Nevşin Mengü

KAMERAYA İZİN VERMEDİLER

Oktar'ın saray yavrusu villası hakkında bilgi de veren Mengü, " Röportaj için özel şart koştular, villaya tek başıma gittim. Çekimleri kendi ekibi yaptı, görüntüleri de istediğimiz formatta bize teslim ettiler.

Adnan Oktar'dan Nevşin Mengü'ye iltifatlar VİDEO

"RÖPORTAJ BİTER BİTMEZ AYRILDIM"

Villa tahmin edeceğiniz üzere süslü püslü, duvarlarda nü tablolar var. Villanın sadece bir kısmını görebildim, çok da fazla gezdirmediler. Neredeyse röportaj biter bitmez villadan ayrıldım."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

294
Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

55
25 gün askerliğin devlete maliyeti

25 gün askerliğin devlete maliyeti

575
Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

98
Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

167
Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

67
CHP'li Erdal Aksünger kurultaydan emin

CHP'li Erdal Aksünger kurultaydan emin

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM