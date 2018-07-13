Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar firari

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürüyor. Aralarında adam kaçırma, taciz, tecavüz, şantaj gibi bir çok suçlamanın da bulunduğu Oktar ve grubunun sorgulamalarıo devam ederken, firari pozisyonda bulunan birçok kişi de bulunuyor.

Onlardan biri de Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar.

KAÇAK YAKIN KORUMA

Oktar'ın yakınından ayrılmayan ve her yerde onunla birlikte bulunan Özyaşar, operasyon günü Oktar'dan ayrıldığı ve operasyon haberini aldığı gibi kaçtığı belirtildi. Kaçaklar arasında aranmaya devam eden Özyaşar, 20 yıldan fazlaca bir süredir Oktar'ın yanından ayrılmıyor.

Yakın koruması gibi çalışan Cüneyt Özyaşar, her etkinlikte Adnan Oktar'ın arkasında görülüyor.