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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar firari

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 235 kişi gözaltına alındı. Bir çok kişinin de firari olduğu grupta Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'da kaçak.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 09:56..
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İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürüyor. Aralarında adam kaçırma, taciz, tecavüz, şantaj gibi bir çok suçlamanın da bulunduğu Oktar ve grubunun sorgulamalarıo devam ederken, firari pozisyonda bulunan birçok kişi de bulunuyor.

Onlardan biri de Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar.

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar firari

KAÇAK YAKIN KORUMA

Oktar'ın yakınından ayrılmayan ve her yerde onunla birlikte bulunan Özyaşar, operasyon günü Oktar'dan ayrıldığı ve operasyon haberini aldığı gibi kaçtığı belirtildi. Kaçaklar arasında aranmaya devam eden Özyaşar, 20 yıldan fazlaca bir süredir Oktar'ın yanından ayrılmıyor.

Yakın koruması gibi çalışan Cüneyt Özyaşar, her etkinlikte Adnan Oktar'ın arkasında görülüyor.

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