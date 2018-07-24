taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.772
USD
4,7637
EURO
5,5763
ALTIN
187,96
PETR
73,3000

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen ve Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, tutuklandı.

AA | 24.07.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Gündem

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Oktar'ın yakın korumalığını yaptığı belirtilen Özyaşar, Ankara'da gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesinde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

TUTUKLANDI

Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

187 ŞÜPHELİ VARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

588
Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

240
Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

138
TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

62
Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

66
Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

232
Ahmet Şık'a verilen cezalar

Ahmet Şık'a verilen cezalar

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM