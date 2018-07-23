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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar yakalandı

Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Cüneyt Özyaşar, hakim karşısına çıkarılacak.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 12:31..
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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayı büyük bir titizlik içerisinde yürüten polis ekipleri, Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın yerini tespit etti.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A...

Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan Özyaşar, İstanbul'a getirildi.

ABİSİ FİRARİ

Adnan Oktar'ın yakın korumalığını yapan Cüneyt Özyaşar'ın abisi Harun Özyaşar da firari konumunda.

2. DALGA GELİYOR

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün sosyal medyada propagandasını yapanlara da operasyon yapılacağı gelen bilgiler arasında.

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar yakalandı

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