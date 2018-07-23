Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar yakalandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayı büyük bir titizlik içerisinde yürüten polis ekipleri, Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın yerini tespit etti.
ANKARA'DAN İSTANBUL'A...
Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan Özyaşar, İstanbul'a getirildi.
ABİSİ FİRARİ
Adnan Oktar'ın yakın korumalığını yapan Cüneyt Özyaşar'ın abisi Harun Özyaşar da firari konumunda.
2. DALGA GELİYOR
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün sosyal medyada propagandasını yapanlara da operasyon yapılacağı gelen bilgiler arasında.