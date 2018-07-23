Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar yakalandı

Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen eğlence tesisinde vatandaşlar hem gölde hem de havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

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Kirada Kadıköy ucuzladı

Kadıköy'de 3 bin lira olan kira fiyatları 2 bin liraya kadar geriledi.