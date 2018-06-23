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Adolf Hitler'in çatal bıçak seti satıldı

Alman lider Adolf Hitler'in kullandığı çatal bıçak takımı, açık arttırmayla satıldı. Nazi liderinin seti 12 bin 500 sterline alıcı buldu.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 03:46..
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Sherborne's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, iki bıçak, üç kaşık ve üç çataldan oluşuyor. Yaklaşık 3 bin sterline alıcı bulması beklenirken büyük ilgi gören set, 12 bin 500 sterline satıldı.

Adolf Hitler'in çatal bıçak seti satıldı

NAZİ KARTALI VE GAMALI HAÇ

8 parçalık çatal bıçak seti Nazi kartalı, gamalı haç ve Hitler'in baş harflerini taşıyor.

Sherborne's Müzayede Evi görevlisi Richard Bromell, "Hitler'in 50. doğum günü için üretildi. Bu, 33 yıldır gördüğüm ilk set. Bazıları zamanın kumlarında kaybolacak, diğerleri ise moloz altında gömülecek ve bazıları atılacak." şeklinde konuştu.

Adolf Hitler'in çatal bıçak seti satıldı

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