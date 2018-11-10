Adrenalin dolu bir kaçış: Korku evleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Küçükken masaüstü bilgisayarında oynadığın, içinde kaçış ve bulmaca barındıran oyunları hatırla. Eğer akıl almaz bulmacalar ve alacakaranlık seni korkutmuyorsa, bu evlerde özenle hazırlanan, tüyler ürperten konseptlerden kurtulmak tam anlamıyla ‘korku dolu bir macera’.

Son birkaç yıldır sayıca oldukça artan ‘evden kaçış konseptli’ korku oyunlarını pek bir sevdik. Günlük hayatına renk katacak farklı bir çılgınlık arıyorsan, Türkiye'nin dört bir yanında bulabileceğin, korkunun dibine vuracağın oyunlar getirdik. İçindeki dedektiflik ve polisiye ruhunu dolu dizgin yaşayacağın birkaç teklif...

ZOMBİLERDEN VAMPİRLERDEN KAÇIŞ

Zaman zaman zombilerle dolu bir hastaneden, zaman zaman terkedilmiş bir evden çaresizce kaçmaya çalışırken, önüne çıkan engelleri aşıp, mantığını zorlayan bulmacalarla karşılaşacaksın. Daha da kötüsü; kurtularak evden çıkman için dakikalar işliyor. Oyun sırasında ekip ruhu taşımak, organize olmak, kriz yönetimi yapabilmek, stres ve baskı altındayken doğru kararlar verebilmek, hızlı düşünüp hızlı hareket edebilmek çok önemli.

İçeride güç kullanacak hiçbir şey yok; beynin hariç... Mantığın ve matematiğin yanında olsun. Kapıları açmak için ihtiyacın olacak.

Ayrıca belirtelim; Bu Ev Panik-Atak, Kalp Rahatsızlığı, Epilepsi, Astım, Klostrofobik vb. rahatsızlığı olanlar için uygun değil!

OYUN KONSEPTLERİ

Gözlerini açıyorsun… Hiç görmediğin bir odada, kapana kısılmış durumdasın. Kurtulman için çevrendeki ip uçlarına ulaşıp kapıları açman gerekiyor. Bir bilgisayar oyununun ya da bir film kahramanının gözünden bir macera yaşayacaksın. Fakat bunu tek başına başarman mümkün değil. Minimum 2 kişilik kuracağın bir ekiple ya da 5 kişilik bir arkadaş grubuyla oyuna katılabilirsin. Güvendiğin insanları yanında tut; bulmacada sana eşlik etsinler. Korkudoor evinden kaçman için sadece 60 dakikan var.

Kaçabilecek misin?

ADETA BİR SHERLOCK HOLMES

Evin içinde sana bırakılan ipuçlarından faydalanıp bulmacaları çözmeye çalışacak ve çıkışa ulaşmak için tünellerden geçip engelleri aşmaya çalışacaksın. Çıkış noktası uzak doğu ülkeleri olan korku evi furyası, Türkiye'de insanların oldukça ilgi gösterdiği bir etkinlik. Türkiye'de sayıları 500'ü bulduğu tahmin edilen korku evleri İstanbul Kadıköy ve Taksim'de oldukça yaygın.

Geçenlerde İstanbul Kadiköy'deki korku evlerinden birinde ben de nasibimi aldım. Oyunları çözerken korktuğum kadar keyif aldığımı da söylemeden edemeyeceğim. Sherlock Holmes izlediğim bu günlerde kendimi baya bir kaptırmam oldukça normal olsa gerek. Siz yine de kendi araştırmanızı yapın, hem mesafe olarak hem fiyat hem de konsept zenginliği olarak bir karşılaştırma yaparak karar verin. Fiyatlar kişi sayısına göre de değişkenlik gösterip, genelde 100-150 civarı arasında.

BEN DE KORKTUM: KORKUDOOR / BAĞDAT CADDESİ

Benim tamamlayamadığım oyunun konsepti şu şekildeydi.

Sene 1915..

Söylenenlere göre Şehmuz Efendi 63 yaşına kadar sakin bir adammış. Ta ki eşini, Verem hastalığından kaybedene dek... 38 yıldır eşiyle aynı evi paylaşan Şehmuz yaşadığı acı olaydan sonra o evde yaşamak istemeyip, taşınmış ve bir daha haber alınamamış. Komşular eve döndüğünde ise Şehmuz beyin öldüğünü görmüşler. Yıllarca kimse o eve girmeye cesaret edememiş ve olan biteni çözememiş.

Bu korku dolu evde neler olduğunu ‘ben çözerim’ diyorsan, adresi veriyorum: Kızıltoprak Nişancı Sokak 8/E, Bağdat Caddesi.