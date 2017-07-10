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Adriana Lima Bodrum'da

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Adriana Lima ve sevgilisi Metin Har ile gazeteciler arasında kovalamaca yaşandı.

10.07.2017 - 21:45
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Bu akşam tatil için sevgilisi Metin Hara ile birlikte Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen ardından özel bir otomobile binerek Bodrum'da kalacağı yere hareket eden Adriana Lima'nın Bodrum şehir merkezine girdikten sonra basın mensuplarının kendisini takip etmesine sinirlendi.

Adriana Lima Bodrum'da

ŞOFÖR KIRMIZI IŞIKLARDA DURMADI

Lima'nın şoförüne verdiği talimat ile Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerinde beş tur atıldı. Ardından Ortakent -Yahşi mahallesi, Yalıkavak  yoluna girerek basın mensuplarını atlatmaya çalışan şoförün kırmızı ışıklara da uymadığı görüldü.

Adriana Lima Bodrum'da

KOVALAMACA SIRASINA GAZETECİLER TEHLİKE ATLATTI

Yaklaşık 160 kilometrelik yol bir saat 45 dakika sürdü. Kovalamaca sırasında iki araç, basın mensuplarının arasına girerek basın mensuplarını tehlikeye düşürdü.

Saat 18.00'de Milas Bodrum Hava Limanı'ndan çıkan Lima ve sevgilisi Metin Hara, saat 20.00'de Dereköy Mahallesi'nde bir otelin işletmeciliğini yapan Şeyda Karakaya isimli turizmcinin çiftlik içindeki villasına girdi.

Adriana Lima Bodrum'da

Lima ve sevgilisinin içerisinde tarihi değirmen olan ve sık sık düğün ve nişanların düzenlendiği özel villaya girişi sırasında villa çalışanlarının basın mensuplarının görüntü almasına engel olduğu görüldü. Adriana Lima'nın gelişi ile ilgili bilgi verilmedi.

Lima'nın, Metin Hara ile yarın yata binerek Gökova ve Yunan adalarını kapsayan mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.

Adriana Lima Bodrum'da

Adriana Lima Bodrum'da

Adriana Lima Bodrum'da

Adriana Lima Bodrum'da

Adriana Lima Bodrum'da

Adriana Lima Bodrum'da

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